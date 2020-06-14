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В Ровенской епархии возобновлены молебны о пациентах отделения онкогематологии в Ровенской областной детской больнице. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на страницу Ровенской епархии в Фейсбук, социальный епархиальный отдел после длительного перерыва возобновил молитвенную опеку над маленькими пациентами детской онкогематологии.

«12 июня первый молебен за больных детей отслужили прямо под окнами больницы. И дети, и их мамы открыли окна своих палат, и таким образом смогли присутствовать во время общей молитвы об их скорейшем выздоровлении. Сейчас детская онкогематология переполнена. Из-за карантина маленькие пациенты ограничены в общении и выходе на улицу», - рассказали в Ровенской епархии.

Социальный отдел при Ровенской епархии УПЦ также призывает верующих к молитвенной и финансовой поддержке пациентов больницы.

«Мы просим всех вспомнить в своих молитвах больных детишек и по возможности приобщаться к благотворительности, ведь преодоление страшного онконедуга  всегда является заложником и финансовой состоятельности семей больных  малышей», - отмечают в пресс-службе епархии.
ForUm

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