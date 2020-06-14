Глава Министерства здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

По словам казахского министра, у него активная форма болезни, а не бессимптомная.

«К сожалению, вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь», — написал он.

Биртанов также сообщил, что соблюдал «все строгие санитарные меры». Помимо этого, глава местного Минздрава отметил, что в ряде регионов Казахстана наблюдается прирост заболевших, в том числе среди предпринимателей, работников предприятий, медиков, государственных служащих, работников СМИ.

Политики и чиновники, по словам Биртанова, более подвержены риску заражения COVID-19, поскольку им требуются личные встречи и поездки по регионам в рамках противоэпидемических мероприятий.

По состоянию на 14 июня в Казахстане зафиксировано 14 496 случаев инфицирования коронавирусом. Согласно официальной статистике, 73 человека погибли.