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Президент США Дональд Трамп заявил, что страна активно обновляет свой арсенал вооружения и разрабатывает самую быструю в мире гиперзвуковую ракету. Об этом он рассказал 13 июня, выступая перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте.

«Мы строим ракеты, в том числе гиперзвуковую ракету, которая будет в 17 раз быстрее, чем самые быстрые ракеты в мире. Она может поражать цель на расстоянии в тысячу миль (около 1,6 тысячи км), причем отклонение от центральной точки составляет не более 14 дюймов (порядка 35,5 см)», − подчеркнул американский лидер.
ForUm

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