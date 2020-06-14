Президент США Дональд Трамп заявил, что страна активно обновляет свой арсенал вооружения и разрабатывает самую быструю в мире гиперзвуковую ракету. Об этом он рассказал 13 июня, выступая перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте.

«Мы строим ракеты, в том числе гиперзвуковую ракету, которая будет в 17 раз быстрее, чем самые быстрые ракеты в мире. Она может поражать цель на расстоянии в тысячу миль (около 1,6 тысячи км), причем отклонение от центральной точки составляет не более 14 дюймов (порядка 35,5 см)», − подчеркнул американский лидер.