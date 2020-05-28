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Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ, Киев) вынужденно сократила 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения в связи с карантином. Соответствующее заявление распространила пресс-служба компании.

«В связи с введением 17 марта ограничительных мер на регулярные пассажирские авиаперевозки, работа МАУ была практически остановлена, - отметил президент МАУ Евгений Дыхне. - Сейчас менеджмент компании принимает все возможные меры по сокращению расходов и генерирования доходов от разовых рейсов. Наша цель – сохранить компанию и ключевой персонал, в частности – летный. К большому нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ».

Планы по рестарту работы компании рассчитаны с учетом оптимистического сценария по снятию ограничений на свободный выезд/въезд в/из Украины с 15 июня 2020 как украинцев, так и иностранцев. МАУ прогнозирует, что после возобновления операционной деятельности пассажиропоток авиакомпании сократится примерно на 46% - до 1,9 млн пассажиров (из которых 0,986 млн уже перевезено с начала 2020-го до локдауна).

На начальном этапе рестарта – до апреля 2021 – перевозчик планирует выполнять международные среднемагистральные point-to-point рейсы, способные демонстрировать высокую загрузку без поддержки транзита, а также восстановить внутренние рейсы. На втором этапе – после нормализации трафика – восстановить минимальную международную сеть. Выполнение дальнемагистральных рейсов возможно после организации ключевых фидерных маршрутов - ориентировочно с апреля 2021-го.

В начале возобновления полетов в расписании МАУ планируется задействовать до 14 воздушных судов с последующим увеличением до 28 самолетов. Дальнемагистральный флот МАУ будет сокращен, исходя из потребностей первого этапа восстановления. В дальнейшем будет приниматься решение о необходимости расширения парка широкофюзеляжных самолетов с учетом наличия трафика и в зависимости от изменений рынка - падение спроса на самолеты такого типа.

Для эффективной работы на измененном после пандемии авиарынке МАУ вводит ряд изменений в базовый продукт. В частности, авиакомпания планирует упростить тарифную политику, уменьшить емкость салонов бизнес-класса, увеличить долю прямых продаж через сайт, а также внедрить на сайте сервис полного цикла, что позволяет пассажирам самостоятельно вносить изменения в бронирование.
ForUm

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