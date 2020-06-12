Популяризация идеи о возможности гендерной самоидентификации, которая закрепляется положениями Стамбульской конвенции, является опасной для будущего украинского общества.

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Риски ратификации Стамбульской Конвенции должны побуждать украинскую власть развивать национальное законодательство по противодействию домашнему насилию, чтобы обезопасить общество от гендерной идеологии, сообщили на сайте ВСЦиРО.

«Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций в обращениях к руководству государства и ряду министерств напомнил, что народ Украины в своем большинстве не поддерживает ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульскую Конвенцию). Причиной этому является навязывание этим документом гендерной идеологии, которая не касается защиты от домашнего насилия, однако существенно вредит моральным принципам и семейным ценностям украинского общества», - отметили в Совете Церквей.

По убеждению ВСЦиРО, отсутствие консенсуса в украинском обществе относительно гендерной идеологии, когда понятие «пол» подменяется понятием «гендер» с его определенными сегодня более пятидесятью разновидностями, является причиной к недопустимости ратификации Стамбульской конвенции.

В Совете Церквей убеждены, что «искривленный подход, который противоречит естественному порядку половой идентификации, может сделать Стамбульскую конвенцию политическим и правовым инструментом для популяризации в украинских школах и университетах новых «гендер» и однополых отношений».

Конвенция прямо предусматривает обязанности государств-подписантов по обучению учеников «нестереотипно гендерным ролям» (статья 14 Конвенции).

«Гендерная идеология вызывает негативные последствия в виде психологических расстройств, особенно среди детей. Ведь, согласно авторитетным научным исследованиям, уровень случаев суицидов достигает 41% среди трансгендерных людей, что в несколько раз превышает показатели среди остального населения (4,6%), которые не страдают гендерной дисфорией», - отметили в Совете Церквей.

Представители Церквей и религиозных организаций Украины в своем заявлении выступили против того, чтобы «органы государственной власти популяризировали однополые отношения и предпочитали гендерную идеологию, вопреки положениям Конституции Украины о запрете государственной идеологии».

Вместо ратификации Стамбульской конвенции религиозные деятели призывают развивать национальное законодательство Украины по противодействию домашнему насилию и насилию против женщин, как это делают другие страны Европы, также отказались от ратификации этой Конвенции (Великобритания, Лихтенштейн, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Венгрия, Болгария, Молдова, Армения).