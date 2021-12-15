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Стамбульская конвенция – это проект превращения Украины в Содом и Гоморру.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Главная идея Стамбульской конвенции - изменить данную от Бога мировоззренческую модель естественных биологических взаимоотношений людей на ее извращённую форму. Суть ее – уничтожить на законодательном уровне понятия о браке, как союзе между мужчиной и женщиной, а также традиционные представления о семейных ценностях. Вместо объективно обусловленных биологических и генетических мужских и женских половых признаках конвенция вводит понятие «гендерной идентичности», которая насчитывает около пятидесяти форм половых извращений. Весь этот многообразный рассадник мерзости будет взращиваться в подрастающем поколении, начиная с самого юного возраста», - сказал митрополит Лука.

Он отметил, что те, кто предпочтут принять ту или иную форму половых извращений за норму жизни, попадают в привилегированное положение и автоматически становятся под защитой закона, а граждане, имеющие иной, традиционный, взгляд на брак и отношения полов, опускаются Стамбульской конвенцией на уровень преступников, ущемляющих права извращенцев. 

«Проповедник любой конфессии, да и просто верующий человек, после принятия конвенции не будет иметь права «грех» назвать «грехом», потому что теперь грех находится под защитой закона. По сути, этот документ лишает наших граждан конституционных прав», - пояснил архиерей.

Митрополит считает, что Стамбульская конвенция – это проект превращения Украины в Содом и Гоморру. 

«Несмотря на то, что от ратификации этого документа отказались очень многие страны, правительство нашей страны и здесь хочет показать свое умение не только в кратчайшие сроки сделать страну нищей в экономическом плане, но богатой на извращенные формы жизни. Если предыдущий глава государства прославился тем, что пытался продать Церковь туркам, то нынешний хочет превзойти славу своего предшественника в области сексуального модернизма», - заключил владыка. 
ForUm

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