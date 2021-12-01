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Документы, подобные Стамбульской конвенции, создадут напряжение в обществе и приведут к увеличению конфликтов и споров.

Фото: vogazeta.ru

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм, комментируя новость на сайте Президента Украины о том, что Владимир Зеленский выступает за присоединение Украины к Стамбульской конвенции.

«Этот документ, который призванный, якобы, способствовать борьбе против домашнего насилия, на самом деле будет существенно влиять на традиционные для нашего народа ценности. Так, в нем внедряется понятие «гендера», представляющее прямую угрозу институту семьи и обществу, сформированному под влиянием христианства. Именно поэтому все христианские конфессии и религиозные организации в целом и Украинская Православная Церковь в частности неоднократно выступали против ратификации Стамбульской конвенции и внедрения ее принципов в украинском обществе. К этому времени власти государства прислушивались к верующему народу Украины, который составляет подавляющее большинство его граждан», - объяснил епископ Виктор.

Иерарх УПЦ выразил надежду на то, что народные избранники не поддержат введение на территории страны документа, представляющего прямую угрозу христианским и традиционным ценностям народа. 

«Обращаем внимание чиновников на ужасающие демографические показатели, ярко свидетельствующие, что количество населения Украины стремительно уменьшается. Именно поэтому следует подумать над введением инициатив, которые бы способствовали рождаемости, а не уменьшали ее», - отметил владыка.

Архиерей считает, что сегодня Государство как никогда нуждается в консолидации и единстве, а «документы, подобные Стамбульской конвенции, только создадут напряжение в обществе и приведут к увеличению конфликтов и споров».
ForUm

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