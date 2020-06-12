Принимая святую воду, человек привлекает на себя силу действия и благодать Святого Духа.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб канал Святогорской лавры, об этом сказал митрополит Святогорский Арсений.

«У православных христиан есть традиция каждое утро пить святую воду и вкушать просфорку или антидор. Эта традиция имеет тысячелетние корни — на протяжении столетий так поступали наши деды и прадеды. И ведь не просто так они поступали. В этом был особый смысл: они освящались, привлекая на себя силу действия Духа Святого», — сказал владыка Арсений.

Он рассказал о чудесном случае, который подтверждает силу святой воды.

«В Красном Лимане жила одна бабушка, претерпевшая за веру 17 лет каторги. Она хранила святую воду с 1931 года. Эту воду освящал её духовник, насельник Святогорского монастыря, отец Иустин. И эта вода стояла у неё с 1931 года не портящаяся», — поделился архиерей.

Он отметил, что в Церкви каждый может «не только очистить своего духовного человека, но и помочь своему физическому человеку приобрести здоровое состояние».

Наместник Лавры подчеркнул, что «Бог, создавший человека и промышляющий о нём, любящий человека», никогда не попустит ему зла, если человек стремится «быть с Богом под Его покровом, в благодати Его силы действия — благодати Святого Духа».