Комитет избирателей Украины проанализировал показатели законодательной работы правительства Дениса Шмыгаля за первые 100 дней деятельности. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе организации.

По данным КИУ, в первые 100 дней работы народные депутаты приняли всего 1 правительственный законопроект. Это проект закона о внесении изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих.

При этом всего за период из 5 марта по 11 июня, правительством Шмыгаля было подано в Верховную Раду 39 проектов законов. Учитывая, что законом стал лишь один из них, процент успешности законодательной работы правительства составляет 2,5%. Остальные непринятые законопроекты авторства правительства продолжаются находиться в ВР.

Для сравнения: правительством Алексея Гончарука за первые 100 дней работы было подано 44 проекта законов, из них законами стали 7 или 16%.

«Один поддержанный законопроект за 100 дней – это полный провал законодательной работы правительства Дениса Шмыгаля. Сейчас Кабинет министров и монобольшинство больше напоминают политических оппонентов, чем одну команду. В период пандемии именно правительство должно стать ключевым центром разработки законодательных решений, ведь оно имеет наиболее полную информацию и может осуществлять самые четкие расчеты», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

«За время пандемии Рада приняла 22 закона, направленные на борьбу с коронавирусом. Показательно, что парламент принимал законопроекты авторства народных депутатов, а не правительства. При этом часто даже дискуссии о законодательных методах борьбы с коронавирусом обходились без привлечения Кабинета министров. К примеру, как это имело место в ситуации с законопроектами по страхованию медиков», - добавил Кошель.