Первая партия нефти из США начала поступать в Беларусь на ОАО «Нафтан» в четверг, 11 июня, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».

«Американская нефть начала поступать на «Нафтан». В полдень нефть начали сливать из цистерн прибывшего утром состава. Завод готовится вовлекать ее в переработку», - проинформировали в концерне.

Уточняется, что в течение 10 дней вся нефть поступит на завод.

Вечером 5 июня в Клайпеду из порта Бомонт (штат Техас) прибыл танкер NS Captain. Оператор литовского нефтетерминала - компания Klaipedos nafta сообщила, что он доставил 77 тыс. тонн нефти для Белоруссии. Это первый в истории республики груз нефти из США.

Литовский государственный ж/д оператор Lietuvos gelezinkeliai уточнял, что в целом для доставки груза будет сформировано 22-23 состава. Ежесуточно планируется отправлять по 120 цистерн, или приблизительно по 7 тыс. тонн нефти.

Посольство США в Литве 6 июня отмечало, что эта «конкурентоспособная сделка», реализованная поставщиком энергоресурсов United Energy Trading совместно с американской компанией Getka и ее партнером в Польше Unimot, укрепляет самостоятельность и независимость Беларуси.

Глава белорусского МИД Владимир Макей, в свою очередь, подчеркивал, что поставки американской нефти являются частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Белоруссии в 2020 и в последующие годы.

Ранее, 12 мая, в Клайпеду прибыл седьмой в этом году танкер с нефтью для Беларуси - 87 тыс. тонн нефти было доставлено из Саудовской Аравии, она была приобретена у компании Saudi Aramco. Также в этом году в Клайпедском порту с танкеров переваливалась норвежская и российская нефть.

Кроме того, осуществлялась поставка нефти через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды и Броды-Мозырь.