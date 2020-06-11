Кремль продолжает считать ситуацию на Донбассе внутриукраинским конфликтом, работа над урегулированием которого имеет цель восстановить единство Украины. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поменялась ли позиция Кремля по войне на Донбассе, передает ТАСС.

«Конечно, мы все работаем для того, чтобы Украина стала единой страной, где прекратится этот внутриукраинский конфликт», - сказал представитель Кремля.

На вопрос, в каком качестве Москва рассматривает неконтролируемую Киевом территорию Донбасса, Песков отметил, что «это самопровозглашенные республики, которые заявили о выходе из Украины». Он поправил украинского журналиста, который попробовал трактовать эти слова как утверждение о том, что Донбасс вышел из состава Украины. «Здесь вы меня пытаетесь переврать, будьте внимательны. Мы по-прежнему считаем, что это внутриукраинский конфликт», - заявил Песков.

Представитель Кремля также прокомментировал претензии Киева к тому, что представители «Л/ДНР» в контактной группе по урегулированию в Донбассе имеют российские паспорта. «Там допустимо двойное гражданство», - сказал Песков, напомнив, что Россия стала выдавать жителям Донбасса российские паспорта из гуманитарных соображений, «потому что это люди, которые были отторгнуты своим государством».