Еврокомиссия рекомендует странам Шенгенской зоны и ассоциированным Шенгенским странам начать постепенную и скоординированную отмену ограничений на «несущественные» путешествия (туристические или не связанные с профессиональной необходимостью) после 30 июня.

Об этом в четверг во время виртуальной пресс-конференции в Брюсселе заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон, сообщает Укринформ.

«Мы считаем, что внутренние границы в ЕС должны быть открыты ... до конца месяца. Это связано с тем, что во всех странах предпринимаются схожие меры и ограничительные мероприятия, что делает это возможным. После этого мы предлагаем четкий и гибкий подход к отмене ограничений на поездки в ЕС начиная с 1 июля. Международные путешествия имеют ключевое значение для туризма и бизнеса, они важны для объединения семей и друзей. При этом мы должны оставаться осторожными», - подчеркнула еврокомиссар.

Она отметила, что Еврокомиссия будет рассматривать предложения по отмене ограничений на путешествия для третьих стран, в которых эпидемиологическая ситуация не хуже или лучше, чем в среднем в странах ЕС, а условия для путешествий будут позволять соблюдать необходимые ограничительные мероприятия. Еще одним условием является равный подход, то есть, если Евросоюз разрешает въезд для граждан третьей страны, то такая страна должна разрешить въезд на свою территорию для граждан ЕС.

Еврокомиссия совместно со странами-членами будет формировать перечень стран, для граждан которых будут открываться границы Евросоюза.

«Мы надеемся, что этот перечень будет расширяться и расширяться. Мы приглашаем государства-члены активно участвовать в принятии таких решений на основе рекомендаций ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваемости ECDC. Европейская комиссия будет выступать в этом равноправным партнером и координировать такие усилия», - отметила Йоханссон.

Она отдельно подчеркнула, что отмена ограничений на въезд в ЕС для граждан третьих стран может быть возможна только после полного открытия внутренних границ в рамках Евросоюза.

К «несущественным» путешествиям по согласованным в ЕС правилам относятся поездки, не имеющие крайней нужды или не связанные с профессиональной деятельностью. Такие ограничения приняты на уровне национальных правительств и в координации с Еврокомиссией. Эти правила содержат ряд исключений, например для «трансграничных» работников, особенно вовлеченных в системы здравоохранения, для водителей, для членов официальных делегаций, дипломатов и т.п. Исключения касаются также сезонных работников, по согласованию со странами-членами, которые принимают участие в уборке урожая и помогают обеспечивать европейские торговые сети продуктами питания.