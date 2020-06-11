Ограниченная эмиссия биткоина давно обсуждается в криптовалютном сообществе, а после третьего халвинга споры только усилились. Если причины такого количества монет известны практически каждому, то смысл понимают не все. Эксперты сервиса BUYBank рассказали, почему максимальное количество — 21 млн BTC, а не сотни или миллиард.

Почему эмиссия биткоина никогда не превысит 21 млн

Проблема фиатных денег — в сильном контроле. Центральные банки могут ускоренно выпускать денежные средства, что приводит к их обесцениванию. Во избежание этой проблемы в сеть bitcoin изначально заложен принцип ограниченности количества BTC.

Ограниченная эмиссия помогает контролировать выпуск новых монет и сдерживать инфляцию, из-за чего цена биткоина растет. На сегодня найдено более 18 млн монет, а сам процесс добычи становится сложнее. Учитывая высокий спрос на криптовалюту, ее курс, несмотря на постоянные скачки, идет вверх.

Максимальное количество BTC — 21 млн. В сети bitcoin информация сохраняется в блоках, которые подтверждаются каждые 10 минут. Каждые четыре года обрабатывается примерно 210 000 блоков, после чего происходит халвинг — сокращение вдвое вознаграждения майнерам.

Если на первых этапах награда составляла 50 BTC, то после третьего халвинга (11 мая 2020 года) она сократилась до 6,25 BTC. Сложив все вознаграждения за подтверждение блока, получится 100. Если перемножить количество блоков в каждом отчетном периоде с максимальной суммой награды за все время, то выйдет 21 млн bitcoin.

Математическая эстетика в 21 млн BTC

Главное объяснение существующего максимального количества bitcoin кроется в экономике. Однако для начала следует рассмотреть два варианта исключительно со стороны математической эстетики.

Общее количество сатоши в обращении получается числом с плавающей точкой. Такая модель делает вычисления гораздо проще, поэтому часто используется в компьютерных операционных системах.

Для некоторых важно не просто удобство расчетов, но и магия числа. 21 является треугольным числом: если уложить на шесть блоков, пять, четыре и так далее, получится равносторонний треугольник из двадцати одного блока.

Биткоин — основная мировая валюта

В экономике внешняя привлекательность отходит на второй план. У биткоина изначально масштабная цель — стать основной мировой валютой. Именно такое объяснение максимального количества биткоинов открывается после анализа макроэкономических данных.

Когда создали bitcoin (2009 год), общая стоимость всех денег в мире составляла приблизительно 50 трлн долларов. Разделив полученное число на 21 млн, выйдет 2 381 000$ — стоимость одного BTC, если бы криптовалюта стала основной валютой мира.

В отличие от традиционных фиатных валют, биткоин можно разделить на стомиллионные доли (сатоши). Разделив упомянутый ранее курс криптовалюты на 100 млн, мы получим 2,381 цент США. Возможность такого дробления одной монеты делает ее подходящим инструментом для ежедневных расчетов.

Заключение

Стоимость одного биткоина в 2,38 млн долларов кажется чем-то фантастическим, а вот причина выбора именно 21 млн монет выглядит логично. Bitcoin уже можно использовать для ежедневных расчетов. Криптовалюта уже даже готова стать единственной валютой в мире, при этом она подходит для мелких ежедневных расчетов, так и крупных переводов.