также в разделеОбщество
Конгресс США выделил $250 млн помощи Украине в сфере безопасности 13
Госстат отказался публиковать данные о смертности во время карантина 11
Зеленский ответил на петицию инвесторов «Укрбуда» 11
Посол: Авиакомпании могут отложить возобновление авиарейсов из Украины в ЕС 15
За три года безвиза украинцы совершили 49 миллионов поездок в страны ЕС 13
КМИС: Зеленского на выборах поддержали бы 37,6% украинцев 20
Апелляционный суд отменил уменьшение суммы залога Кожаре и арестовал его 14
СБУ объяснила, почему Стерненко подозревают в убийстве 41
Шмигаль допустил ужесточение карантина 34
Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве 34
Стерненко прибыл на допрос в СБУ 16
Нардеп Василевская-Смаглюк и мэр Бучи Федорук попались на лжи о райцентре 60
СМИ: Иран передаст «черные ящики» с самолета МАУ во Францию 19
В ВСУ за сутки COVID-19 зарегистрировано 25 новых случаев COVID-19 42
В ОРЛО пропала мобильная связь 34
Степанов рассказал, что ждет украинцев после возвращения из-за границы самолетом 32
После коронавирусного антирекорда Минздрав предложил ввести «определенные меры» 217
Германия предостерегла граждан от поездок в Украину до конца августа 23

За три года безвиза подразделения Государственной миграционной службы Украины оформили более 11,5 млн паспортов гражданина Украины для выезда за границу, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В общем, со времени введения в Украине биометрических загранпаспортов, оформлено 15 млн таких документов.

Отмечается, что в последние месяцы, в связи с введением в Украине карантина, Миграционной службой наблюдался некоторый спад количества оформленных загранпаспортов, ведь в этот период предоставление данной государственной услуги осуществлялось ГМС только в исключительных случаях. Однако, после ослабления карантинных мероприятий количество желающих оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу снова растет.

Напомним, С начала действия безвиза (с 11 июня 2017 по апрель 2020 года) украинцы в целом совершили почти 49 млн поездок в страны ЕС как по биометрическим так и не биометрическим документам.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги