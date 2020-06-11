За три года безвиза подразделения Государственной миграционной службы Украины оформили более 11,5 млн паспортов гражданина Украины для выезда за границу, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В общем, со времени введения в Украине биометрических загранпаспортов, оформлено 15 млн таких документов.

Отмечается, что в последние месяцы, в связи с введением в Украине карантина, Миграционной службой наблюдался некоторый спад количества оформленных загранпаспортов, ведь в этот период предоставление данной государственной услуги осуществлялось ГМС только в исключительных случаях. Однако, после ослабления карантинных мероприятий количество желающих оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу снова растет.

Напомним, С начала действия безвиза (с 11 июня 2017 по апрель 2020 года) украинцы в целом совершили почти 49 млн поездок в страны ЕС как по биометрическим так и не биометрическим документам.