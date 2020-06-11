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Сегодня, 11 июня, ровно три года, как граждане Украины с биометрическими паспортами получили возможность безвизовых поездок в страны Европейского Союза (кроме Ирландии), а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, входящие в Шенгенскую зону, но не являющиеся членами ЕС, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Процесс пересечения государственной границы для украинцев стал значительно проще и комфортнее. Ведь для безвизовой поездки кроме документа необходимо иметь только медицинскую страховку, обратные билеты и при необходимости подтвердить место проживания в европейской стране и наличие определенной суммы средств.

С начала действия безвиза (с 11 июня 2017 по апрель 2020 года) украинцы в целом совершили почти 49 млн поездок в страны ЕС как по биометрическим так и не биометрическим документам.

Наибольшее количество наших соотечественников пользуются границей с Польшей. Также для украинцев были активными участки границы с Венгрией и Румынией, и несколько меньше граница со Словакией.

Кроме того заметим, что украинцы все чаще пользовались авиационным сообщением. Тогда как морское сообщение является наименее популярным.

 
ForUm

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