Сегодня, 11 июня, ровно три года, как граждане Украины с биометрическими паспортами получили возможность безвизовых поездок в страны Европейского Союза (кроме Ирландии), а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, входящие в Шенгенскую зону, но не являющиеся членами ЕС, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Процесс пересечения государственной границы для украинцев стал значительно проще и комфортнее. Ведь для безвизовой поездки кроме документа необходимо иметь только медицинскую страховку, обратные билеты и при необходимости подтвердить место проживания в европейской стране и наличие определенной суммы средств.
С начала действия безвиза (с 11 июня 2017 по апрель 2020 года) украинцы в целом совершили почти 49 млн поездок в страны ЕС как по биометрическим так и не биометрическим документам.
Наибольшее количество наших соотечественников пользуются границей с Польшей. Также для украинцев были активными участки границы с Венгрией и Румынией, и несколько меньше граница со Словакией.
Кроме того заметим, что украинцы все чаще пользовались авиационным сообщением. Тогда как морское сообщение является наименее популярным.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время