Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал венгерского премьер-министра, заявив, что Виктору Орбану нельзя доверять, когда он утверждает, что у него нет территориальных претензий.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на N1 info.

Напряженность между двумя странами вспыхнула после того, как в субботу Орбан открыл вблизи со Словакией памятник «Венгерской Голгофе», приуроченный к 100-летию подписания Трианонского соглашения, по которому Венгрия потеряла две трети своей территории.

На памятнике изображена карта бывших венгерских территорий с частями нынешних Австрии, Словении, Словакии, Румынии, Украины и Хорватии - 12,5 тысячи населенных пунктов. Среди них и самый большой хорватский морской порт, город Риека на Адриатическом море.

Хорватия выразила Будапешту протест из-за этого, но премьер-министр Андрей Пленкович позже сказал, что Орбан заверил его в телефонном разговоре, что у него нет никаких претензий на хорватскую территорию.

«Как и Пленковича, он заверил меня, что все в порядке, но если он обманет вас один раз - виноват он, а если он обманет вас дважды – то дурак уж вы», - сказал Миланович.

«Мы знаем, кто такой Орбан и что он отстаивает, это ничего хорошего не означает», - добавил он.

После прихода к власти в 2010 году Виктор Орбан начал навязчивую национальную политику, направленную на объединение венгров после того, что он считает «фрагментацией» страны.

Миланович считает, что из Будапешта постоянно поступают «жалобы и причитания» о том, что Венгрия потеряла в результате Трианонского договора.

«Если кто-то и должен плакать из-за того, что после проигранной войны им тесно на маленькой территории, так это немцы, их действительно очень много на маленькой территории. Но вы не услышите плача из Германии. Вы слышите это от тех, кто мечтает о венгерском Риеку и Трансильвании», - сказал Миланович.

Он отметил, что в Хорватии тоже есть люди, которые думают, что, поскольку в Венгрии Хорват - самая распространенная фамилия, то Будапешт должен быть хорватским городом. «Но это ерунда», - добавил президент Хорватии.