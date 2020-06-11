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Авиакомпании могут отложить восстановление регулярных авиарейсов из Украины в ЕС до конца июня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

«Друзья, похоже на то, что вопрос открытия внешних границ ЕС и авиационного пространства будет рассматриваться не ранее конца июня. Кто планировал лететь в Австрию регулярным рейсом после 22 июня - придется еще подождать», - отметил он.

По его словам, правила въезда для украинцев в Австрию автомобильным путем остаются без изменений: могут въезжать граждане Украины, которые имеют на руках подтверждение цели поездки (работа, лечение или воссоединение семьи), согласованное с посольством Австрии в Украине.

Напомним, с 5 июня в Украине восстановили внутренние авиаперелеты, с 15 июня запустят зарубежное авиасообщение.
ForUm

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