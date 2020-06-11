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Президент Владимир Зеленский считает «сложным и неоднозначным» вопрос пребывания на посту главы МВД Арсена Авакова, глава государства ждет от министра результатов расследования громких дел. Об этом Зеленский заявил в интервью «Украинской правде».

В разговоре с президентом корреспондент УП отметил, что перед интервью издание спрашивало мнение своих читателей по вопросам, которые нужно задать главе государства. В комментариях в Facebook больше всего вопросов задают о «временном министре» Авакове. Почему он вообще остался в должности после прихода Зеленского к власти.

Президент отрицает наличие определенных договоренностей с главой МВД.

«Я никому ничего не должен был делать и никого нигде не должен был оставлять. У нас действительно были выборы честные. И действительно тогда полиция сделала все, чтобы и наши, и международные наблюдатели сказали: «Правда, выборы прошли нормально». Далее было важно посмотреть на состав правительства. Я считал, и все вокруг говорили, что действительно, на сегодня нет министра МВД такого же мощного, как Арсен Аваков», – заявил Зеленский.

Журналист отметил, что на последней пресс-конференции Зеленский назвал Авакова «мощным министром». После этого произошли два случая, которые всю Украину поставили на штыки - это Кагарлык и Бровары. На вопрос, продолжает ли президент после этих случаев и дальше считать, что Аваков мощный и на своем месте, Зеленский ответил: «А это очень сложный вопрос и неоднозначный. Каков бы ни был мой ответ, он не будет однозначным».

Зеленский считает, что за такие вещи министр должен нести ответственность, но говорит, что не предлагал ему уйти отставку. Чтобы «отставиться», по мнению Зеленского, Аваков должен предъявить результат расследования громких дел.

«Нет, я не предлагал (отставку. – Ред.). Он хотел со мной встретиться. Поэтому я с ним встречусь, мы это проговорим (разговор записывался 3 июня. – Ред.). Мы с ним договорились ... Есть громкое дело, он зашел в это дело. И много там сделано правильно, неправильно - увидим со временем. И это правда. Я действительно хотел бы увидеть результат от дел Гандзюк и Шеремета. Шеремет - его личная ответственность. И я ему говорил, что хочу увидеть, как это закончится», – подытожил Зеленский.
ForUm

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