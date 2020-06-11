В Министерстве здравоохранения сообщили предварительные требования к гражданам, въезжающим в Украину после возобновления авиасообщения. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНИАН.

«Если говорить о пересечении границы, о возобновлении международного авиасообщения, которое запланировано с 15 июня, то вместе с Мининфраструктуры мы предлагаем делать «красную» и «зеленую» зону из разных стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение», - отметил он.

Министр пояснил, что в «красную» зону включат те страны, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Украине, а в «зеленую» - страны, где ситуация лучше. «В зависимости от этого уже будет предлагаться прибытие и дальнейшие действия с человеком, прибывшим из этой страны. Если «зеленая» зона, то она не предусматривает обсервации, она не предусматривает самоизоляции, если «красная» зона, то она будет это предусматривать. также мы рассматриваем вопрос о тестировании (на COVID-19 при въезде в страну. – Ред.)», - уточнил Степанов.

Он добавил, что планируется разрешать въезд в Украину только тех иностранцев, которые будут иметь страховые полисы. Читайте также Словакия с сегодняшнего дня изменяет порядок въезда иностранцев с территории Украины По словам министра, сейчас этот план дорабатывается и будет представлен в ближайшее время.

Напомним, с 5 июня в Украине восстановили внутренние авиаперелеты, с 15 июня запустят зарубежное авиасообщение.