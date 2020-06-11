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Полпред РФ на переговорах Тресторонней контактной группы Борис Грызлов заявил, что украинская сторона отказалась обсуждать политическую часть минского комплекса мер с представителями боевиков «ДНР» и «ЛНР» и, по его мнению, украинские власти фактически вышли из минского процесса, сообщает Интерфакс.

«Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, с представителями Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины», - сказал он.

По мнению Грызлова, «Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил». «Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса», - сказал он.

Напомним, вчера, 10 июня, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации.

По предложению специального представителя действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау объявлен перерыв по техническим причинам до понедельника, 15 июня.
ForUm

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