Вчера, 10 июня, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

В начале дискуссии украинская делегация в Трехсторонний контактной группе в очередной раз подчеркнула приоритетность установления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня.

В рамках рабочей группы по вопросам безопасности украинская сторона вновь акцентировала внимание на необходимости обеспечения полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно неподконтрольной территории.

Украинская делегация также подчеркнула готовность предоставить необходимые гарантии безопасности СММ ОБСЕ для расследования инцидента с повреждением камеры наблюдения Специальной мониторинговой миссии в районе населенного пункта Петровское, который произошел 2 июня 2020.

В очередной раз была подтверждена готовность Украины открыть два новых КПВВ по гуманитарным соображениям.

Украинская делегация предложила провести дополнительное заседание группы по безопасности для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств.

В рамках рабочей группы по политическим вопросам украинская сторона заявила о возможности проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в установленный законодательством срок после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта.

Впервые в составе украинской делегации в работе политической группы и непосредственно ТКГ приняли активное участие представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины с целью проведения предусмотренных минскими договоренностями консультаций. Отдельные районы Донетчины представляли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, отдельные районы Луганщины - председатель Международной общественной организации «Луганское землячество», юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Представители ОРДЛО Украины, приглашенные с украинской стороны, отметили необходимость согласования параметров политического урегулирования с выразителями интересов более 1,5 млн человек, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта.

Украинская сторона проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации – представители ОРДЛО Украины – примут участие в работе групп ТКГ и в формате ТКГ на постоянной основе.

В рамках гуманитарной группы обсуждался вопрос открытия КПВВ в адаптивном режиме.

По предложению специального представителя действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау объявлен перерыв по техническим причинам до понедельника, 15 июня.

Напомним, в состав украинской делегации ТКГ вошли известные журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк.

Луганскую область представляет юрист, председатель Международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан. Также для участия в работе ТКГ от отдельных районов Луганской области заявлен известный врач Константин Либстер.