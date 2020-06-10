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На Волыни на птицефабрике зафиксирована вспышка коронавируса, там зафиксировано 48 случаев заболевания работников, сообщает УНИАН.

Сегодня мэр Владимир-Волынского Петр Саганюк обратился к заместителю председателя Волынской облгосадминистрации Татьяне Щербак с письмом, в котором попросил принять меры по локализации распространения коронавируса на территории ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика» и таким образом уменьшить риски заболеваемости горожан.

Отмечается, что в городе наблюдается сложная эпидемическая ситуация по увеличению количества случаев заболеваемости населения коронавирусной инфекцией COVID-19. «Согласно последним данным КП «Владимир-Волынский центр первичной медицинской помощи» по состоянию на 10 июня в городе и районе зарегистрировано 140 случаев заболеваемости коронавирусом», - говорится в сообщении.

При этом наибольшая вспышка коронавируса отслеживается на ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика», где работает много горожан и жителей других районов. На этом предприятии, по информации КП «Владимир-Волынский ЦПМД», зафиксировано 48 случаев COVID-19.

В связи со сложившейся ситуацией и с целью уменьшения рисков заболеваемости жителей города Саганюк попросил принять соответствующие меры по локализации COVID-19 на территории частного предприятия.

Напомним, по состоянию на утро 10 июня в Украине зафиксировано 28381 случай коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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