Церковь сумела сохранить все свои благотворительные программы, несмотря на все трудности эпидемически сложного периода.

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Об этом заявил председатель глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, как сообщает patriarchia.ru.

«Церковь всегда была и остается с людьми - и в радостные, и в грустные периоды» - подчеркнул он.

Говоря о вынужденных ограничениях, Владимир Легойда отметил, что все меры, которые принимала Церковь, были направлены на сохранение жизни людей, и именно они позволили сдержать распространение коронавирусной инфекции среди клириков и мирян.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ отметил, что подводить итоги пандемии пока рано, поскольку вирус не побежден, и призвал сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности.

Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон подчеркнул, что Церковь всегда старается оказывать помощь нуждающимся, напомнив, что за прошедшие десять лет Церковь приходила на помощь и погорельцам, и жителям регионов, пострадавших от разрушительных наводнений, и беженцам, и многим другим пострадавшим и обездоленным.

По словам епископа Пантелеимона, за прошедшее десятилетие у церковной благотворительности появилась разветвленная, организованная и подготовленная структура с прозрачной отчетностью.

«Сейчас помощь, которую Церковь оказывает, более масштабная, разнообразная и качественная, в ней принимает участие огромное количество людей», - подчеркнул владыка.

Епископ Пантелеимон рассказал, что в настоящее время в Церкви действуют 96 горячих линий для помощи нуждающимся, добавив, что за время пандемии количество звонков выросло в десятки, а в некоторых регионах и в сотни раз.

Он также сообщил, что еще в конце марта была сформирована группа священников, которые прошли специальный инструктаж и обладают навыками и снаряжением, необходимым для работы в так называемых красных зонах.