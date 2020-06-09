Печерский районный суд столицы дал разрешение правоохранительным органам на обыски в главном корпусе Киевского национального университета им. Шевченко, которые проводились на прошлой неделе, с целью изъятия документов по обучению иностранцев в предыдущие годы.

Об этом говорится в постановлении следственного судьи, текст которого есть в распоряжении Укринформа.

«...Предоставить разрешение следователям группы следователей, прокурорам группы прокуроров на проведение обыска в помещениях аудиторий №146, 227, 255, 261, 163, 240, расположенных в здании по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 60... с целью выявления и изъятия вещей и документов по проведению зачетов, экзаменов и переводу на старшие курсы соискателей образования, должностными лицами КНУ ім. Т.Шевченко...», - говорится в постановлении.

В частности, суд предоставил разрешение на изъятие распоряжений декана о допуске к сдаче комплексного квалификационного экзамена и документов о сдаче экзаменов студентами-иностранцами, которые закончили обучение в 2017-2018 у.г. и 2018-2019 у.г.; копии дипломов о присвоении образовательной степени «Бакалавр» студентам-иностранцам, которые закончили обучение в 2017-2018 у.г. и 2018-2019 у.г.

Также суд предоставил разрешение на изъятие выписок из базы «Тритон» успеваемость студентов-иностранцев, которые закончили обучение в 2017-2018 у.г. и 2018-2019 у.г., и их зачетных книжек, личных дел; документов относительно студентов-иностранцев, которые сейчас учатся на заочной форме на бакалавра, в частности, относительно личных дел, зачетных книжек таких студентов, и других документов.

Кроме того, суд разрешил изъятие документов, касающихся обучения ряда студентов-иностранцев, в частности, отчисления, допуска, неприбытия на сдачу или пересдачу экзаменов, материалов о научно-педагогических работниках университета за период с 1 января 2018 года по 20 мая 2020 года.

Решение было вынесено 2 июня судьей Печерского суда Киева Сергеем Вовком.

Как сообщалось, 4 июня полицейские при оперативном сопровождении сотрудников СБУ проводили обыски в главном корпусе КНУ им. Т. Г. Шевченко.

Официальный представитель Нацполиции Оксана Блищик уточнила, что обыски проходили на юридическом факультете.