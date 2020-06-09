Комиссия Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия) даст оценку соответствия международному праву и обязательствам Российской Федерации перед СЕ предлагаемых изменений в конституцию РФ относительно выполнения решений Европейского суда по правам человека.

Соответствующий вопрос включен в повестку дня 123-й пленарной сессии Комиссии, которая будет проходить 18-19 июня по письменной процедуре в условиях карантинных ограничений, сообщает Укринформ.

Венецианская комиссия проведет оценку на соответствие европейским и международным стандартам демократии, верховенству права и обязательствам России перед Советом Европы закона РФ от 14 марта 2020 года «Об усовершенствовании урегулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Совет Европы направила в Венецианскую комиссию запрос на обработку экспертизы по этому проекту конституционных изменений 27 мая, реагируя на обращение 128 российских юристов, политологов и правозащитников.

В частности, согласно этим поправкам предлагается отказываться от выполнения решений международных судов, включая ЕСПЧ.

Всенародное голосование по предложенным поправкам в конституцию пройдет в РФ 1 июля 2020 года.

В то же время поправки предусматривают обнуление президентских сроков Путина, который по нынешней конституции РФ не может выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах после двух подряд шестилетних периодов пребывания на этом посту.