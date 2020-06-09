Комиссия Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия) даст оценку соответствия международному праву и обязательствам Российской Федерации перед СЕ предлагаемых изменений в конституцию РФ относительно выполнения решений Европейского суда по правам человека.
Соответствующий вопрос включен в повестку дня 123-й пленарной сессии Комиссии, которая будет проходить 18-19 июня по письменной процедуре в условиях карантинных ограничений, сообщает Укринформ.
Венецианская комиссия проведет оценку на соответствие европейским и международным стандартам демократии, верховенству права и обязательствам России перед Советом Европы закона РФ от 14 марта 2020 года «Об усовершенствовании урегулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
Совет Европы направила в Венецианскую комиссию запрос на обработку экспертизы по этому проекту конституционных изменений 27 мая, реагируя на обращение 128 российских юристов, политологов и правозащитников.
В частности, согласно этим поправкам предлагается отказываться от выполнения решений международных судов, включая ЕСПЧ.
Всенародное голосование по предложенным поправкам в конституцию пройдет в РФ 1 июля 2020 года.
В то же время поправки предусматривают обнуление президентских сроков Путина, который по нынешней конституции РФ не может выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах после двух подряд шестилетних периодов пребывания на этом посту.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время