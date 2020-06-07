Митинг итальянских правых и футбольных фанатов в Риме в субботу, 6 июня, перерос в столкновения с полицией, передает BBC.

Сотни людей вышли на демонстрацию с требованием отставки правительства из-за реакции на коронавирусный кризис и вреда, который он причинил экономике и рабочим местам.

Столкновения вспыхнули, когда один из представителей протестующих начал общаться со СМИ. Некоторые демонстранты бросали бутылки и камни в сторону полиции, журналистов и фотографов, и кричали «журналисты, террористы».

Полиция отреагировала водяными пушками и слезоточивым газом, а также провела несколько арестов.

Напомним, ЕС решил продлить запрет на въезд иностранцев.