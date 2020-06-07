В партии Слуга народа подтвердили информацию о том, что депутата политсилы Юрия Заславского избили на заправке в Житомирской области.
Об этом в комментарии hromadske сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.
«Да, действительно произошел такой инцидент. Произошла словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов», — отметила Кравчук.
По ее словам, Заславский не знает человека, который его ударил.
«Похоже на бытовой конфликт», — добавила Кравчук.
Она также сказала, что Заславский написал заявление в полицию.
Ранее в СМИ появилась информация, что у автозаправки возле села Заричаны Житомирской области произошла драка между двумя мужчинами. Одним из участников драки оказался депутат от Слуги народа Юрий Заславский.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время