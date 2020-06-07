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В партии Слуга народа подтвердили информацию о том, что депутата политсилы Юрия Заславского избили на заправке в Житомирской области.

Об этом в комментарии hromadske сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

«Да, действительно произошел такой инцидент. Произошла словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов», — отметила Кравчук.

По ее словам, Заславский не знает человека, который его ударил.

«Похоже на бытовой конфликт», — добавила Кравчук.

Она также сказала, что Заславский написал заявление в полицию.

Ранее в СМИ появилась информация, что у автозаправки возле села Заричаны Житомирской области произошла драка между двумя мужчинами. Одним из участников драки оказался депутат от Слуги народа Юрий Заславский.
ForUm

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