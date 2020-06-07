В Бердичеве продукты с панихиды, которые верующие принесли в храмы на родительскую субботу, передали в гериатрический пансионат.

Фото: zabytki.in.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Житомирской епархии, 6 июня, после совершения заупокойного богослужения в Свято-Николаевском соборе Бердичева духовенство и прихожане направили хлебобулочные изделия в гериатрический пансионат.

«Мы молимся за живых - наших родных, близких, друзей и знакомых. Они сами возносят свои молитвы. А умершие уже не могут за себя молиться, поэтому важной и угодной Богу является молитва за усопших. Дело милости - дело Божие. По благочестивой традиции в Троицкую родительскую поминальную субботу вспоминают усопших, раздают милостыню нуждающимся и осуществляют добрые дела», - рассказали в Житомирской епархии.