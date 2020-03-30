Карантин, который ввели в Украине в связи с пандемией коронавируса, коснулся и жизни Церкви. Из-за запретов на массовые собрания прихожане самой большой по численности конфессии нашей страны сейчас не могут собираться в храмах группами более 10 человек. Однако Украинская Православная Церковь оперативно реагирует на ситуацию, и богослужения в храмах проводят теперь по новым правилам.

Фото: Житомирская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии, на Житомирщине, как и во всех епархиях Украинской Православной Церкви, прихожане соблюдают все нормы безопасности, богослужения проводят на открытом воздухе, а священники объезжают города и села с иконами святых.

Свежий воздух и одноразовая посуда

В связи с карантином храмы в Украине пока не закрывают, однако теперь одновременно в церковь может войти не более 10 прихожан. В воскресные дни храмы Украинской Православной Церкви всегда набивались полными, но пока действует запрет, верующие могут заходить в помещение лишь небольшими группами – чтобы поклониться иконам, поставить свечи, пообщаться со священником. Сами же богослужения в основном проводят на улице.

Прихожанам Свято-Троицкого храма в Бердичеве новые правила не мешают посещать церковь, тем более, что в сложное для страны и мира время нужны усиленные молитвы об исцелении человечества от новой заразы Covid-19. Так, в воскресенье на службу пришло несколько десятков верующих, и богослужение настоятель храма протоиерей Михаил Гоюк, проводил во дворе церкви.

По новым санитарным нормам люди могут находиться на расстоянии 1,5-2 метров друг от друга, и в Церкви также придерживаются этих правил. На свежем воздухе прихожане расположились на безопасном расстоянии, участвуя в Литургии под открытым небом. Все верующие имели при этом защитные маски, чтобы зайти в храм, но на открытом воздухе их ношение не является обязательным.

Православные Бердичева помолились за здоровье родных и близких, за преодоление коронавирусной инфекции и выздоровление больных, а также за всех врачей и медицинский персонал, который сейчас находится «на передовой».

Изменились в условиях карантина и правила Причастия. Так, еще 18 марта Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение о церковной жизни в условиях распространения коронавируса, согласно которому в храмах особое внимание уделяется гигиене. Само Причастие как главное Таинство Церковь не может отменить, однако теперь для запивки после Святого Причастия используют только одноразовую посуду.

Также теперь православным рекомендуют придерживаться гигиены и при почитании икон и святынь, а традиционное целование заменить на поклонение. При этом все иконы тщательно дезинфицируют, чтобы минимизировать возможность заражения.

Кроме воскресных служб, в храмах Житомирщины проводят во время Великого поста Литургии Преждеосвященных Даров. Кроме того, прихожане имеют возможность посещать церковь для молитвы, исповеди и причастия отдельными группами по договоренности со священниками.

Усиленные молитвы и акафисты Луке Крымскому

Во времена эпидемий Церковь всегда усиливала свои молитвы. Существует немало свидетельств о том, как православные со святыми образами обходили крестным ходом свои города, и после этого прекращались моровые болезни.

Сегодня особые молитвы о прекращении коронавируса звучат во всех епархиях УПЦ, а священнослужители и монахи проводят крестные ходы с местночтимыми святынями. Соблюдая нормы по ограничению собраний, в этих крестных ходах не могут участвовать сотни и тысячи верующих, поэтому с молитвами города и села объезжают и обходят священнослужители и монахи.

Пределы Житомира и главные улицы города со святынями и молитвой о прекращении пандемии в воскресенье объехали митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим вместе с духовенством Свято-Успенского архиерейского собора.

Архипастырь и священнослужители взяли с собой в автомобильный крестный ход чудотворный образ иконы Божией Матери «Подольская», а также ковчег с честными мощами святого святителя и архиепископа Луки Крымского.

Во время автомобильного крестного хода священнослужители совершили молебны Пресвятой Богородице и святителю Луке Крымскому. Четыре въезда в Житомир были осенены святынями и окроплены святой водой.

Автомобильные крестные ходы с молитвами о предотвращении распространения коронавируса проводят во всех селах и городах Житомирской епархии.

Так, священники с небольшими группами прихожан обошли и объехали с молитвами и акафистами святым угодникам Гальчин, Андрушевку, Попельню и другие населенные пункты Житомирщины.

В условиях карантина богослужения не прекращаются, однако Церковь призывает всех верующих быть ответственными, и все-таки не ходить в храм при проявлениях болезни – так мы проявляем любовь к ближнему. При этом служители Церкви как «врачеватели душ людских» сегодня трудятся в особом режиме, и, если человек не может прийти в храм, то священник посещает больного дома.

Украина будет пребывать на карантине до 24 апреля, и встречать Пасху православные также готовятся в условия «особого режима». А пока все верующие Украинской Православной Церкви – дома или в храме, на улице или в помещении, в масках или без них – посылают свои молитвы к Богу. Потому что в условиях любого карантина главное правило для христианина остается неизменным – не поддаваться панике и уповать на Господа…

Дарина Чугаевская, Центр информации УПЦ.