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В Израиле из-за локальных вспышек коронавируса вновь закрываются детские учреждения, в частности, школы и детские сады.

Как сообщает DW, более 100 школ и детских садов закрыты с 7 июня.

Коронавирус выявлен у 330 учеников и учителей, более половины случаев — в Иерусалиме.

Более 16 тысяч школьников и преподавателей находятся под домашним карантином.

Напомним, в мире количество подтвержденных случаев коронавируса приближается к 7 млн.
ForUm

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