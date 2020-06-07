В Израиле из-за локальных вспышек коронавируса вновь закрываются детские учреждения, в частности, школы и детские сады.
Как сообщает DW, более 100 школ и детских садов закрыты с 7 июня.
Коронавирус выявлен у 330 учеников и учителей, более половины случаев — в Иерусалиме.
Более 16 тысяч школьников и преподавателей находятся под домашним карантином.
Напомним, в мире количество подтвержденных случаев коронавируса приближается к 7 млн.
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