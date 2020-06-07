Власть в Албании достигла согласия относительно избирательной реформы, которая является ключевым условием для начала переговоров о присоединении страны к Евросоюзу.
Об этом сообщает Associated Press.
Реформа предусматривает деполитизацию органов, занимающихся организацией выборов, электронную идентификацию избирателей и ряд других процедурных вопросов в соответствии с рекомендациями ОБСЕ.
Договоренность политиков Албании приветствовали высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.
«Мы поздравляем партии с политическими договоренностями относительно избирательной реформы… Это касается ключевого условия для начала переговоров о вступлении в ЕС, как указано в мартовских заключениях Совета министров. Решение продвигает Албанию на шаг вперед к европейскому будущему», — говорится в заявлении представителей ЕС.
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