За прошедшие сутки еще у 83 жителей Киева обнаружили коронавирус, среди них — 11 медиков, два человека скончались.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе — 19. Деснянском — 17. В Дарницком и Днепровском — по 10 случаев. Выздоровели за минувшие сутки 12 жителей Киева. Всего коронавирус преодолели 888 киевлян.

В больницах с диагнозом коронавирус сегодня лечатся 205 пациентов, в том числе 5 детей. 35 больных — в тяжелом состоянии. Трое — под аппаратами ИВЛ.

Еще 67 человек находятся в стационарах с подозрением на коронавирус, среди них 8 детей.

Всего за период пандемии в Киеве зафиксировали 75 летальных случаев. На сегодня в столице уже 3375 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Напомним, с начала эпидемии в Украине коронавирусное заболевание COVID-19 подтвердили в 26 514 человек, из них 777 умерли от осложнений, а 11 812 — выздоровели. За минувшие сутки в стране зафиксировали 549 новых случаев заражения, 440 пациентов выздоровели, а 15 — умерли.