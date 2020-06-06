Задержанного в Киеве Виталия Ткаленко, который 1 июня заявил о якобы «минировании» моста Метро, поместили в специализированное психиатрическое учреждение в Глевахе.
Об этом заявила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает Украинская правда.
Ранее суд избрал в отношении Ткаленко меру пресечения в виде ареста на два месяца, которые он до внесения установленного залога должен провести в СИЗО, однако, как сообщается, фельдшер изолятора во время осмотра подозреваемого «обнаружил склонность к суициду».
Максимец также добавила, что вскоре должна быть проведена психолого-психиатрическая экспертиза Ткаленко.
Напомним, 1 июня неизвестный заявил о минировании моста Метро в Киеве.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время