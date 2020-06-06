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В Украине 6 июня отмечают профессиональный праздник работников и работниц средств массовой информации — День журналистики.

День журналиста начали отмечать в Украине 6 июня 1994 года, когда первый президент Украины Леонид Кравчук подписал Указ об установлении в Украине профессионального праздника средств массовой информации.

Именно 6 июня в 1992 году в Брюсселе, Бельгия, Национальный союз журналистов Украины приняли в Международную федерацию журналистов.

День журналистики в Украине не является национальным праздником и выходным.

Также 16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи.
ForUm

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