Телефонный разговор канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского оказался 11 по счету, сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
«Это уже одиннадцатая по счету беседа двух лидеров в течение первого года президентства Зеленского. Ни с каким другим главой иностранного государства руководитель правительства так часто не общалась», - отметил он.
Щойно відбулася телефонна розмова Президента🇺🇦 @ZelenskyyUa з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель.— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 5, 2020
Це вже 11-а (!) за ліком бесіда двох лідерів протягом першого року президентства В.Зеленського.
З жодним іншим главою іноземної держави керівник 🇩🇪Уряду так часто не спілкувалася! pic.twitter.com/5HfYkkhqUP
Напомним, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Зеленским поддержала переформатирование Трехсторонней контактной группы.
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