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Телефонный разговор канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского оказался 11 по счету, сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

«Это уже одиннадцатая по счету беседа двух лидеров в течение первого года президентства Зеленского. Ни с каким другим главой иностранного государства руководитель правительства так часто не общалась», - отметил он.

 

 

Напомним, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Зеленским поддержала переформатирование Трехсторонней контактной группы.
ForUm

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