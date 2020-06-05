Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Зеленским поддержала переформатирование Трехсторонней контактной группы, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Во время телефонного разговора лидеры двух государств обсудили вопросы восстановления мира на Донбассе и, в частности, итоги рабочего визита украинской делегации в Германию 2 июня. Собеседники отметили высокий уровень взаимопонимания украинской и немецкой сторон по ключевым подходам к мирному урегулированию, подчеркнув безальтернативность дипломатического пути.

«Это был очень содержательный визит, который даст толчок нормандскому формату», - отметил Зеленский.

Собеседники сделали отдельный акцент на необходимости последовательного и неуклонного выполнения причастными сторонами всех договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита лидеров государств-участников нормандского формата.

«Мы открыты, мы готовы к движению вперед. Чрезвычайно важным является обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста на оккупированных территориях для верификации удерживаемых лиц. Также важен доступ СММ ОБСЕ для проведения мониторинга. Мы хотим определиться с новыми участками разведения. Эффективная имплементация договоренностей, достигнутых в прошлом году в Париже, должна открыть путь к проведению следующего саммита в Берлине», - отметил президент.

Зеленский проинформировал Меркель о текущей ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив проблемы, которые требуют усиленного внимания со стороны наших международных партнеров.

Он также поблагодарил за четкую и последовательную позицию ФРГ о невозможности изменения формата «Группы семи» до полного восстановления территориальной целостности Украины.