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Во Франции готовятся к празднованию 76-ой годовщины со дня высадки союзников в Нормандии, которая в этом году пройдет без участия ветеранов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на The Guardian.

Официальные торжественные мероприятия, запланированные на 6 июня, отменили, вместо этого состоится лишь короткая церемония с участием диппредставителей девяти стран, в том числе британского посла во Франции.

В ВВС Франции, между тем, сообщили, что в субботу по случаю праздника в небо поднимется пилотажная группа.

«С 1945 года мы каждый год отдавали дань уважения людям, которые боролись за нашу свободу. В этом году эти мероприятия впервые не будут доступны общественности», - сказал председатель неправительственной организации «Комитет по истории Дня Д».

Местных жителей в Нормандии призывают разместить на окнах и балконах флаги союзников, а колокола в церквях по всей стране зазвонят в 18:44 по местному времени в память о погибших.

Во Франции запрещены публичные мероприятия численностью более 10 человек в рамках мер по борьбе с коронавирусом, который унес более 29 тыс. жизней по всей стране.

Высадка в Нормандии (операция «Нептун») началась 6 июня 1944 года, в ней участвовали США, Великобритания, Канада и их союзники. В операции были задействованы 156 тыс. человек, которые высаживались в пяти разных секторах в Нормандии. Операция "Нептун" являлась первой частью стратегической операции «Оверлорд» - крупнейшей десантной операции в истории (участвовали более 3 млн человек), предусматривавшей освобождение союзниками от Германии северо-западной Франции.
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