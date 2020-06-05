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Московский священник, переболевший коронавирусом, стал донором плазмы крови.

Фото: Фома

Клирик московского Богоявленского собора в Елохове иерей Виктор Ленок, перенесший двустороннюю пневмонию на фоне коронавирусной инфекции, стал донором плазмы крови для еще инфицированных людей, сообщает сайт журнала «Фома» со ссылкой на РИА «Новости».

«Я вышел служить неделю назад. А вчера утром после Литургии сдал плазму – там мне дали кружку с надписью «Доброта у Вас в крови», – рассказал он.

Отец Виктор отметил, что теперь его кровь может помочь другим людям в борьбе с вирусом, в том числе - «врачам, лежащим в реанимации».

Как считает священник, пандемия коронавируса дана людям по Промыслу Божию.

«Многие события последних месяцев говорят о том, что это случилось не просто так. Температура у меня спала на Великую субботу: было 38-39 градусов, а потом сразу – 36,6. Храм наш после эпидемии открыли 2 июня. Промысел Божий – штука сложная, нелинейная, нам неподвластная», – сказал иерей Виктор Ленок.
ForUm

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