Львовская облгосадминистрация продлила карантинные мероприятия до 12 июня.

Соответствующее решение приняли сегодня на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба ОГА.

На Львовщине наблюдается высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных.

«За предыдущие сутки, как и все предыдущие, наибольшие показатели заболеваемости показывает именно Львов. Учитывая, что показатели постоянно растут и уверенно приближаются к отметке 100 новых инфицированных в сутки, об ослаблении карантинных мероприятий речь не идет. Я убежден, что в этой ситуации нашим приоритетом должна быть жизнь и здоровье жителей Львовщины. В последнее время наблюдается массовое несоблюдение карантина среди людей, именно это и становится причиной ухудшения эпидемиологической ситуации. Еще раз прошу не пренебрегать собственной безопасностью, соблюдать правила гигиены и учитывать карантинные мероприятия», - отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

По словам директора департамента здравоохранения Ореста Чемериса, за последние 7 дней отмечается рост числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.

«Мы имеем заполненность мест – почти 23%, а количество проведенных ПЦР тестирований на 100 тыс. населения – 27. Общий показатель инцидентности 16 (по Львову 32,1, по области 10,2) не позволяет нам смягчать карантинные мероприятия во Львовской области», - рассказал Чемерис.

Постановление Кабмина предусматривает три критерия, по которым можно ослаблять карантин. Львовщина попадает под ослабления только по двум. По инцидентности область не проходит грань, за которой можно смягчать карантин.

Следовательно, комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 12 июня.

Кроме того, комиссия разрешила госпитализацию призывников, по направлению врачебной комиссии с целью обеспечения призыва, а также перевозки легковыми автомобилями с количеством пассажиров, включая водителя, до пяти человек без учета лиц в возрасте до 14 лет или более пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.