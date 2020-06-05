В Одессе полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в незаконном лишении свободы людей под предлогом оказания помощи наркозависимым в фиктивном реабилитационном центре, сообщает пресс-служба областной полиции.

Деятельность учреждения без соответствующих разрешений и лицензий правонарушители организовали в частном доме на территории Киевского района города. Сюда под предлогом реабилитации помещались лица с наркотической или алкогольной зависимостью, где их принудительно удерживали и «лечили» за деньги, полученные обманным путем от близких родственников. Самовольно покинуть центр пациенты не могли, поскольку находились под постоянным наблюдением персонала.

На основании постановления Киевского районного суда Одессы полицейские провели по вышеуказанному адресу обыск. Были изъяты учредительные документы, штампы и печати предприятия, документацию на лиц, проходивших «реабилитацию», а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности - веревки, наручники, смирительную рубашку, резиновую палку, пистолеты, расписки пациентов, договоры о предоставлении услуг и условия оплаты, долговые расписки, деньги, компьютерную технику и тому подобное. Кроме того, в помещении центра были выявлены лица, которые на момент обыска проходили принудительное «лечение».

Сейчас по подозрению в незаконном лишении свободы людей в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны трое членов преступной группы. Им инкриминируется правонарушение, предусмотренное ст.146 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, проводятся следственно-розыскные действия, направленные на установление места нахождения и задержанию других соучастников преступления.