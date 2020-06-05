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Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает четырех человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

При наличии оснований будет составлен протокол об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба агентства.

Так, приглашаются:

  • Илья Кива, народный депутат Украины IХ ​​созыва. С 10 по 12 июня (повторно);
  • Александр Коваленко, судья хозяйственного суда Сумской области. С 9 по 11 июня (повторно);
  • Ярослав Туровский, прокурор отдела Офиса генерального прокурора. С 9 по 11 июня (повторно);
  • Юрий Густяков, бывший следователь первого следственного отдела Второго управления организации досудебных расследований (Управление по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия) Государственного бюро расследований. Приглашается с 9 по 11 июня (повторно).

В НАПК отметили, что до обнародования этой информации эти лица также были приглашены официальным письмом.

«Неявка лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях»,- напомнили в НАПК.
ForUm

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