По состоянию на утро 5 июня в мире подтверждено более, чем 6,7 миллионов случаев коронавируса, включая 393 тысячи летальных, а выздоровели от этого заболевания больше, чем 3,2 миллиона человек. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Worldometer

Утром в пятницу утром общее число подтвержденных в мире случаев заболевания COVID-19 составляет 6 702 835. Из них 393 224 – летальных. А число людей, которые уже вылечились от коронавирусной болезни, составляет 3 252 376.

В первую тройку по числу зараженных лиц входят США (1 924 051), Бразилия (615 870) и Российская Федерация (441 108).

Вместо этого в странах Европы эпидемиологическая ситуация улучшается: карантинные ограничения постепенно снимаются, а границы открываются.

Напомним, по состоянию на 5 июня в Украине подтверждено 25 964 случая COVID-19, из них 11 372 выздоровели, 762 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 553 случая.