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В Киеве строить высотные комплексы предлагается за пределами центральной части города, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на коммунальную организацию «Киевгенплан».

«Строить высотные комплексы проектом Генплана предлагается за пределами центральной части города. В частности, на правобережье - в районе Лыбедской и Демеевской площадей, ул. Н. Амосова, Автозаводской, Выговского, просп. Правды, на Петровке, пересечении просп. Победы и Воздухофлотского проспекта. На левобережье - в районах Днепровской набережной, просп. Р. Шухевича, ул. Электротехнической, просп. Бажана», - говорится в сообщении.

Для улучшения архитектурно-пространственной композиции столицы разработчики проекта Генплана Киева предусмотрели сохранение доминирующего значения в композиции города традиционного характера исторической застройки и ландшафта центральной части и других исторических ареалов, а также ансамблей ул. Крещатик, Владимирской, Андреевского спуска и других исторических улиц.

Высотность застройки будет определяться при разработке планов зонирования территорий планировочных зон. При этом будут учитываться природный рельеф, этажность существующей застройки, доминирующая роль первой правобережной гряды киевских холмов и достопримечательностей культурного наследия - Киево-Печерской Лавры, Софии Киевской, Андреевской церкви, а также условия безопасности аэродвижения.

«Создание высотных доминант мы предполагаем только на периферийных территориях, в частности, въездных магистралях на проспекте Николая Бажана и Харьковском шоссе, возле станции метро «Лесная» и улицы Киото, на пересечении проспектов Палладина и Победы, на пересечении проспекта Академика Глушкова и Кольцевой дороги, на пересечении Столичного шоссе и улицы Заболотного», - пояснил начальник КО «Киевгенплан» Сергей Броневицкий.
ForUm

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