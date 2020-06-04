Беспорядки в Бразилии и распространение провокационной информации, в частности относительно украинских флагов на митинге в поддержку президента Жаира Болсонаро, дают основания говорить о том, что Россия проводит операцию по дискредитации Украины.

Об этом в комментарии Укринформу сказал посол Украины в Бразилии Ростислав Троненко.

«По мнению бразильцев, последние события свидетельствуют о проведении Россией операции по дискредитации Украины в соответствии со всеми канонами гибридной войны. Об этом свидетельствуют также печально известные штампы о роли ОУН, УПА, Степана Бандеры и другие. Проходит время, а лекала советско-российской пропаганды об «украинском буржуазном национализме» остаются прежними», - отметил дипломат.

Он указал на то, что России не нравятся хорошие отношения, сложившиеся между президентами Украины и Бразилии.

«По убеждению бразильских аналитиков, нашего соседа чрезвычайно раздражают те дружеские отношения, сложившиеся между президентами Украины и Бразилии после личной встречи в Токио в октябре прошлого года и достигнутые договоренности по конкретному наполнению нашего стратегического партнерства», - сказал Троненко.

По его словам, в позапрошлое и прошлое воскресенье в центре Сан-Пауло, где наибольшее в стране количество инфицированных COVID-19 и летальных исходов, проходили манифестации в поддержку президента Бразилии Жаира Болсонаро, известного своими резкими заявлениями против политики губернатора штата и мэра этого мегаполиса, направленной на соблюдение в первую очередь рекомендаций ВОЗ относительно продления карантина. Президент страны наоборот считает, что в первую очередь нужно заботиться об экономике и благосостоянии населения, особенно малоимущих.

Во время манифестаций участники традиционно используют флаги стран, которым симпатизирует президент Болсонаро, в частности США, Израиля, Испании и сине-желто-зеленый флаг самой Бразилии.

«Появление красно-черного флага с белым украинским трезубцем вызвало безосновательные обвинения в «использовании проправительственными демонстрантами символики национального освободительного движения «Правый сектор», который наследует идеи ОУН-УПА и пропагандирует неонацизм». Позже эти месседжи поддержали левые радикальные СМИ, недовольные политикой президента», - рассказал Троненко.

Посольство Украины и лично посол по этому поводу давали разъяснения официально на уровне МИД Бразилии, военных и гражданских ведомств, занимающихся вопросами безопасности и поддержанием общественного порядка, СМИ.

Ситуация получила новое развитие в прошедшее воскресенье, 31 мая, когда произошли столкновения между полицией, объединенным антифашистским движением за демократию и колонной болельщиков трех известных футбольных клубов.

«Глава полиции Сан-Пауло заявил, что «беспорядки между фанатами футбольных клубов и сторонниками президента Болсонаро спровоцировала символика европейских праворадикалов, которую болельщики ассоциировали с неонацистской», и поручил начать расследование инцидента. Стоит добавить, что фанатов полиция разогнала с применением силы, а сторонники президента продолжали свою акцию до вечера», - пояснил Троненко.

По его словам, бразильские эксперты открыто заявляют, что события в Сан-Пауло и сообщения о якобы бомбе, заложенной в здании Посольства РФ в столице Бразилии, буквально совпали по времени (сообщение о «минировании» поступило 01.06 - ред.).

Также дипломат уточнил, что местные СМИ нашли бразильца, который держал украинские флаги во время манифестации. Он последние шесть лет работает в Украине в агентстве в сфере безопасности, женат на гражданке Украины, не имеет отношения к «Правому сектору» и не признает ассоциаций символов с праворадикальными движениями.