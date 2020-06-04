Руководство ГУНП Ивано-Франковской области инициировано служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка действиям работников Ивано-Франковской полиции. В полицию обратился гражданин, с которым полицейские бестактно общались», сообщает пресс-служба облглавка.

Материалы служебного расследования будут переданы в прокуратуру города Ивано-Франковска.

Издание «Галка» сообщает, что в редакцию обратился иванофранковец Владислав Сукенник, который рассказал о неадекватном поведении работников городского отдела полиции по отношению к его несовершеннолетнему сыну и его товарищу.

Около 19:00 30 мая сына Сукенника, Максима, и его товарища, задержали двое полицейских, которые увидели, что ребята, находясь в компании, дерутся между собой на улице Бельведерской. Они это расценили как нарушение общественного порядка и доставили ребят в городской отдел.

Одному из них удалось записать события в городском отделе на диктофон мобильного телефона. Аудиозапись на 30 минут изобилует нецензурщиной и угрозами полицейских. Хотя ребята объясняли, что не дрались, а спорили и в шутку имитировали драку и не имеют претензий друг к другу, на них решили составить админматериалы – ибо нарушали покой в ​​общественном месте.

Однако методы работы и форма общения полицейских шокировала ребят и их родных. Правоохранители унижали юношей, одному из которых 17 лет, и угрожали физической расправой. Максим Сукенник заявил, что один из полицейских ударил его в грудь, а товарища били по лицу. Также они заставили франковцев раздеться до белья, унижали за татуировку (спрашивали, готовы ли они за них ответить, и в будущем будут отвечать за них «на зоне»), спрашивали, «под кем они ходят». У юношей взяли отпечатки пальцев.

Отцу несовершеннолетнего Максима в конце концов сообщили о задержании сына. Когда тот приехал в участок, то еще не знал о том, как общались с юношами. Однако отметил, что полицейский, который его встретил, вел себя вызывающе и не хотел представляться.

Владислав Сукенник передал аудиозапись разговора в прокуратуру, инспекцию внутренних расследований полиции и руководителю Прикарпатья полиции Владимиру Голубошу и просит дать оценку действиям в горотделе.