Президент Владимир Зеленский ознакомился с планами реконструкции аэропорта «Хмельницкий», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Аэропорт не работает 20 лет и находится в неудовлетворительном состоянии. Планируется, что аэропорт будут использовать как грузовой хаб. Для реконструкции взлетно-посадочной полосы необходимо 1,5 млрд грн.

Президент предложил обсудить вопрос реконструкции аэропорта с логистическими компаниями, которые заинтересованы в авиаперевозках.

«Может быть международный грузовой коридор», - сказал он.