также в разделеПроисшествия
С начала войны на Донбассе погибли более 240 детей, около 500 – ранены 13
ООС: Боевики совершили 4 обстрела за сутки 10
За пять месяцев на Донбассе погибли 33 военнослужащих 14
На Днепропетровщине пьяный мужчина подстрелил подростка 17
В Украине растет смертность от коронавируса 89
Со складов Госрезерва украли 2700 вагонов зерна 305
Сутки в ООС: 9 обстрелов, ранен 1 военный 11
Украинскую журналистку избили на акции протеста в США 51
На Прикарпатье произошло второе за сутки землетрясение 20
В Одессе произошла стрельба на промрынке 31
В Минздраве – первый случай коронавируса 37
На Херсонщине нашли застреленным военного 30
Боевики сбросили над позицией ОС снаряд, ранен военный 16
На Прикарпатье произошло землетрясение 50
Боевики 3 раза обстреляли украинские позиции 13
Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Орехового и Новотроицкого 13
В ВСУ сообщили о четвертой смерти от коронавируса 16
На админгранице с Крымом похитили украинского военного 23

Сегодня, 4 июня, в селе Жировка Пустомытовского района произошел инцидент с участием сельского головы этого села Николая Пущака и бывшего солдата Нацгвардии Ярослава Билыка. Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

«В результате «общения» с должностным лицом органа местного самоуправления у Ярослава разбит нос и сломана рука», - написал он в Facebook.

Расследование этого дела Максим Козицкий взял под личный контроль и потребовал от полиции быстро и объективно расследовать это дело.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2959 грн.
14
Теги