Сегодня, 4 июня, в селе Жировка Пустомытовского района произошел инцидент с участием сельского головы этого села Николая Пущака и бывшего солдата Нацгвардии Ярослава Билыка. Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

«В результате «общения» с должностным лицом органа местного самоуправления у Ярослава разбит нос и сломана рука», - написал он в Facebook.

Расследование этого дела Максим Козицкий взял под личный контроль и потребовал от полиции быстро и объективно расследовать это дело.