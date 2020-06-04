Программа деятельности Кабинета Министров требует доработки, поскольку она была разработана еще до пандемии коронавируса и не учитывает введение ограничительных мер и потерь экономики. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область.

«Программа правительства была разработана, но никто не ожидал коронавируса. Поэтому премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к людям и сказал: у нас коронавирус, карантинные мероприятия, и программа правительства должна была измениться через COVID-19. Надо ее обновить», - отметил Глава государства.

Зеленский отметил, что премьер-министр сам попросил Верховную Раду отправить программу деятельности правительства на доработку.

Напомним, Верховная Рада поддержала решение об отправке на доработку программу действий правительства Дениса Шмыгаля.

Правительство Шмыгаля было назначено 4 марта.

К тому времени экс-глава Минздрава Зоряна Скалецкая уже находилась в обсервации в Новых Санжарах с украинцами, прибывшими из Уханя.