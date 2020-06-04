Цены на основные фрукты и ягоды в Украине из-за неблагоприятных погодных условий в этом году значительно выше, чем в 2019-м, и находятся на исторически высоком уровне, сообщила Украинская плодоовощная ассоциация.

По данным ассоциации, больше всего подорожали клубника, черешня и яблоки.

«Больше всего, по состоянию на начало июня, выросли оптовые цены на землянику садовую (клубнику) – в среднем в 2,6 раза. Главной причиной, по мнению специалистов УПОА, стало влияние неблагоприятных погодных условий на урожай ягоды. Несколько волн заморозков, последняя из которых была во второй половине мая, чего раньше никогда не было в истории, уничтожили значительную часть урожая. Поэтому предложение клубники резко снизилась по отношению к прошлогоднему показателю, а цены, соответственно, остаются высокими. Ситуация осложняется прохладной и пасмурной погодой в большинстве производственных регионов, оттягивает сезон созревания ягоды», - говорится в сообщении.

Почти так же резко, как и клубника, подорожали черешня и яблоки. О том, что основная часть урожая черешни погибла в результате заморозков, отмечалось ранее. Это и является главной причиной высоких цен на нее - этих фруктов просто слишком мало. Также негативное влияние на урожай и его качество оказывают обильные осадки, прошедшие в большинстве регионов страны в последние две недели.

Цены же на яблоко оставались высокими весь сезон из-за снижения производства в 2019 году. На сегодня запасы яблока в хранилищах украинских садоводов практически полностью исчерпаны, и на рынке присутствует преимущественно импортное яблоко. Соответственно, цены на него высокие. Ведь не только в Украине, но и в большинстве стран Европы, есть проблема с урожаем черешни, ягод и других ранних фруктов, что способствует хорошему спросу на яблоко.

Цены на грушу за год выросли на 30-35% и сейчас на украинском рынке можно найти преимущественно импортную грушу.

Из импортных фруктов меньше всего выросли цены на бананы. Фактически банан за год подорожал в среднем на 2-4% в оптовой торговле, что делает его самым доступным, после яблока, фруктом. Цены на лимон сейчас в среднем на 25% выше, чем годом ранее, а на апельсин – на 40% выше. Спрос на эти фрукты резко вырос в разгар пандемии коронакризиса, поэтому цены на них также остаются достаточно высокими.

Ожидается, что в ближайшее время на рынке Украины увеличится предложение импортного абрикоса из Турции, Узбекистана и Испании. К сожалению, сады абрикоса в Украине также сильно пострадали от заморозков, и урожай собственных косточковых фруктов будет крайне низким. Естественно, что ожидать низких цен на абрикос в этом сезоне также не приходится.

Через неделю на рынок должны начать поступать первые партии ранней голубики из южных регионов Украины. Голубика, по словам фермеров, также пострадала от заморозков, однако, по оценкам УПОА, вступление в плодоношение больших площадей голубики в этом году, должно компенсировать фактор снижения урожайности. Поэтому общее предложение этой ягоды может даже возрасти. Соответственно, не исключено, что голубика станет единственной ягодой, цены на которую в этом сезоне будут ниже, чем годом ранее.