Так называемый «народный совет» при группировке «ЛНР» лишил украинский язык «государственного статуса» на подконтрольной боевикам территории. Соответствующая поправка была принята в «конституцию ЛНР», сообщают Новости Донбасса.



Отныне единственным «государственным» языком у «ЛНР» будет считаться русский.



Представитель Леонида Пасечника, главаря группировки, в «парламенте» Нина Галан объяснила необходимость принятия такого решения тем, что «именно русский язык в силу историко-культурных традиций играет определяющую роль в консолидации и культурном развитии народа ЛНР».



По ее словам, такое решение не нарушает права на пользование другими языками.



«Принятие «закона» будет способствовать усилению интеграционных процессов между «ЛНР» и Российской Федерацией, защите и поддержке русского языка как государственного языка... приумножению и обогащению духовной культуры», – добавила она.



За лишение украинского языка «государственного статуса» проголосовали 42 присутствующих на заседании в «народном совете», один — воздержался.

6 марта группировка «ДНР» лишила украинский язык «государственного статуса». В группировке объяснили такое решение тем, что применение украинского как «государственного» не нашло «практической реализации».